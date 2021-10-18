就讀嘉義市某私立中學高二張姓女學生，17日被發現與同校兼課連姓男老師疑似輕生，昏迷在車內，張姓少女送醫不治，今檢察官相驗，表示因無法確認死因，擇定20日解剖，加上全案疑點眾多，死者家屬也提出質疑，檢方還要再深入調查，釐清案情。

16歲張姓女高中生與連姓男老師昨被家人發現昏迷在一輛出租車內，送醫急救後不治，男老師急救恢復生命徵象已插管，目前生命徵象不穩定，意識不清，持續觀察治療中，由於女學生就讀學校日前才針對兩人關係進行性平訪談，警方雖懷疑兩人因師生戀被揭發而輕生，也不排除有加工自殺等可能性。

由於連姓男老師尚未清醒，檢方態度相當保留，嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊說，雖車內有燒炭痕跡，女學生看起來也像一氧化碳中毒，但無法得知死者生前是否有服用藥物，在無法確認死因下，將於20日解剖，另全案還有許多待釐清部分，仍需進一步調查，尚無法斷言兩人是師生戀相約殉情。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980