走失的蔡姓老翁滑落邊坡，卡在樹枝內動彈不得。（警方提供）

走失的蔡姓老翁滑落邊坡，卡在樹枝內動彈不得。（警方提供）

金門8旬蔡姓老翁走失卡魚塭旁樹枝， 警軍消大批人力摸黑搜索平安尋獲。（警方提供）

金門年逾8旬蔡姓老翁昨獨自出門後，就不知去向，金湖分局出動大批人力，協同軍方擴大搜索，6小時後在金龜山下魚塭一帶，發現老人家卡在樹枝內斷續出聲呼救，趕緊協助脫困平安送回家，讓憂心如焚的家人放在心中大石頭，在秋節前夕順利完成一樁溫馨的救援任務。

家住田墩患有輕微失智的蔡姓老翁在昨天上午10時45分許獨自出門，家人雖然很快察覺，但遍尋不著他的人影。金沙分駐所警勤區警員蔡豊國獲悉，火速掌握老翁年邁且行動稍有不便的身體狀況，以及穿著、特徵後，馬上通報線上、備勤警力出動搜尋。

金湖分局長林炎巨坐鎮指揮，即時調度金湖派出所、警備隊、偵查隊及內勤值日警力，協同加入支援的金防部官兵和金沙消防隊擴大搜索範圍。警勤區警員蔡豊國對勤區十分熟悉，快速調閱各處民宅監視器，逐步縮小搜救範圍至金龜山北麓、西園魚塭一帶。

但夜幕低垂天色昏暗，仍未發現老翁行蹤，軍警搜救人員鍥而不捨，持續摸黑搜尋，終在19時5分許由警備隊警員林瑞章傳來尋獲佳音，現場立即響起歡呼聲。

曾參與去年9月搜救金沙鎮東衍村黃姓老翁走失7天6夜，最後順利完成平安救援任務的林瑞章表示，他研判老人家往山區、竹林走的機率較大，在往附近樹林區多處探索後，果然在接近漁塭盡頭彎處，發現2支木麻黃細枝往下壓折，繼續再往內走約30公尺，循細微求救聲發現滑落邊坡，遭樹枝卡住動彈不得的蔡姓老翁。

在搜救過程中包括金沙鎮長吳有家、縣議員李應文、西園里里長黃志明、田墩社區發展協會理事長張偉仲等人，以及熱心的鄉民一直在場關心，最後平安尋獲讓大家都好開心。