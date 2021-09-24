頭份警分局頭份所員警查獲黃姓小吃店女店東涉嫌藏毒，起獲毒咖啡包1批。（讀者提供／謝明俊栗傳真）

苗栗縣頭份市銀河路1家卡拉OK，日前遭頭份警分局員警查獲涉嫌在防疫期間違規營業，經函送苗栗縣政府衛生局裁罰，警方又獲線報，該店疑有人非法販賣毒品，23日持搜索票前往店家搜查，在黃姓女負責人身上及店內起獲毒咖啡包46包及K他命等毒品，詢後依法送辦。

本月17日，頭份警分局頭份所員警據報發現頭份市銀河路1家卡拉OK小吃店內，疑似業者違反防疫規定偷偷營業，黃姓女負責人當場否認營業，警方經蒐證後函轉苗栗縣衛生局依法裁處。

警方隨後接獲檢舉，指稱該店疑有毒品交易，頭份所員警經過多日蒐證及訪查下，確定黃女涉有重嫌，於是在23日下午持搜索票前往該店搜索，從黃女外套及地下室1樓房間內，查獲毒品咖啡包46包、K他命1包及電子磅秤等贓證物，黃女向警方辨稱該批毒咖啡包係朋友寄放，警方詢後將全案依毒品危害防制條例移送苗栗檢署偵辦。

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