留俄芭蕾舞者圍繞著凱旋Rocket 3超大型重機即興演繹天鵝湖芭蕾舞。（柯宗緯翻攝）

新冠疫情北台灣控制得宜，南台灣更是連月來都平安無事，民眾展開報復性出遊，日前就有從台北、台中的大型重機車友，成群結伴奔向國境之南，齊聚在墾丁天鵝湖飯店 ，享受沿途風光及恆春半島碧海藍天的美景。

這群大型重機車隊從台北、台中奔向墾丁，在疫情趨緩之際，享受奔馳在山海道路的自由快感，沿路欣賞台26線恆春半島海天一色的風光。該等三十幾位大型重機騎士抵達墾丁，選擇墾丁天鵝湖湖畔別墅飯店為夜宿地點。

台北哈雷福星車隊隊長「大尾」表示，這次車隊有20台哈雷重機，當天上午7點從台北出發，沿途踩點旅遊，中午在玉井用餐，下午3點抵達墾丁天鵝湖飯店，受到該飯店副總裁、同為大型重機車友的林富吉熱情相迎，大伙倍感親近忘却一身疲憊。 林富吉的座騎除了哈雷，也有在台灣相當罕見的凱旋Rocket 3，有2500cc排氣量。因此，他與重機車友有著完全貼近與談不完的話題。

「大尾」直說，車隊之所以選擇天鵝湖飯店作為墾丁的旅宿有幾項重點，在恆春半島首家飯店推出紅黃牌大型重機友善住宿專案，我們被友善專案的封閉式園區、設備與服務所感動。

「大尾」提到，尤其該飯店還贈送給蒞宿的騎士，一款防麈、防水、防曬的牛津布車罩，真是貼心。大型重機騎士跨夜住宿要寧靜安逸，因為隔天還有一定的路程。更重要的重機停放需緊臨住房以求安心、車位要獨立而且平坦才方便進出。

「大尾」提到，墾丁天鵝湖villa飯店的封閉式園區，正好具備獨棟別墅與靜諡，停車位平坦又獨立，非常符合大型重機騎士的需求。車隊將把墾丁天鵝湖飯店，列入恆春半島的打卡地點，直說「明年還要再來」。

另外，雷慢兄弟會中區車隊女車友小柔指出，以大型重機角度 ，「友善重機」比什麼都重要。天鵝湖飯店的停車便利、房間舒適、價位平實都令人驚艷。她臨走前更說，重機停車位就在門外，有種帶著重機一起旅行的感覺!

雷慢兄弟會的重機友人小湯是留學俄國的芭蕾舞者，特別在天鵝湖湖畔飯店，圍繞著凱旋Rocket 3超大型重機，即興演繹一段天鵝湖芭蕾舞，表達心中歡愉。