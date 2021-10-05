大陸觀察者網5日報導，近幾年來，許多外企逐步將製造業務從中國向東南亞國家遷移。其中，越南是最為熱門的目的地之一，成為美國服裝和鞋類的第二大供應國。然而，據美國有線電視新聞網（CNN）日前報導，近來越南大批工廠因新冠疫情影響關閉，加上購物者需求激增，美國服裝和鞋類等銷售商的供應鏈受到衝擊。

美國金融服務公司BITG分析師里昂（Camilo Lyon）表示，耐吉和愛迪達等運動品牌面臨供應鏈中斷的風險最大，因為｢越南近年來一直是中國製造業的強大替代品」。

儘管耐吉方面聲稱消費者需求強勁，但仍在9月底下調了全年銷售預期。

耐吉約3／4的鞋產自東南亞國家，越南製造有51％之多。但隨著越南新冠疫情持續嚴峻，大批工廠在7月至9月間被強制關閉，造成耐吉10周的產量損失。

該公司高管在電話會議上說，目前，耐吉在越南一半的服裝廠已經關閉。

耐吉公司預計越南工廠將從10月份開始分階段重新開工。但該公司首席財務長弗蘭德（Matthew Friend）在最近的財報電話會議上表示，即使重新開工，全面投產也可能需要幾個月的時間。

CNN報導稱，近期，購物者需求激增，再加上海運貨櫃短缺和港口停滯，已經引發了美國從汽車到鞋類等產品的供應趨緊。其中，受到越南工廠關閉的影響，美國一些大型服裝和鞋類銷售商受到的衝擊更甚。

美國服裝和鞋類協會（AAFA）總裁兼首席執行官拉馬爾（Steve Lamar）說：｢越南是美國的一個非常大的合作夥伴，是我們服裝和鞋類的第二大來源國。」該行業組織稱，中國是美國服裝和鞋類的最大供應國。

美國金融服務公司BITG分析師里昂在上月發佈的一份研究報告中表示，耐吉和愛迪達等運動品牌面臨供應鏈中斷的風險最大，因為｢越南近年來一直是中國製造業的強大替代品」。

他說，其他在越南有大量生產業務的品牌，如UGG、蔻馳、邁克高仕（Michael Kors）、派克森（PacSun）等，也會受到衝擊。

里昂估計，封鎖結束後，越南的工廠可能需要5到6個月才能恢復正常運行。此外，美國銷售商還將面臨人員配備的問題。他說：｢封鎖後，越南工廠也可能難以讓工人回來工作。」

美國運動品牌安德瑪（Under Armour）的供應鏈同樣受到影響，在該公司的服裝和鞋類生產中，越南製造占1／3。安德瑪執行長弗里斯克（Patrik Frisk）在8月份的業績電話會議上表示，該公司正在密切關注當地工廠關閉對其供應鏈的影響，稱這是一種｢正在發展的情況」。

由於Delta變異病毒肆虐，越南的新冠病例自5月下旬起便居高不下。今年7月，越南政府實施了嚴格的防疫措施，暫時關閉了大批工廠，隨後鞋類、服裝等產品的生產陷入停滯。

與此同時，疫情給越南經濟造成沉重打擊。據越南統計總局9月下旬公佈資料，越南第三季國內生產總值（GDP）同比下降6.17％，為2000年以來首次出現季度下降，去年同一時期，經濟增長資料為2.69％。

9月16日，美國商業新聞網站石英財經網發表題為〈越南新冠疫情暴發正推動製造業回流中國〉的文章，稱越南在這3個多月裡的嚴格疫情管控，讓許多美國企業高管擔心自己的公司可能喪失生產能力，部分企業已開始推動產能回遷到中國。

美國鞋業品牌Designer Brands的CEO羅傑·羅林斯（Roger Rawlins）評價稱：｢想想每個人都花了多少精力才遷出中國，而現在中國成了為數不多能獲得商品的地方。每個人都好像在坐一趟雲霄飛車。」