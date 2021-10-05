真是膽大包天！1名重機騎士日前騎車行經北宜公路「財茂彎」連續過彎時展現壓車飆速絕技，沒想到就連前方有輛「警車」也不理會，直接高速騎過警車旁呼嘯而過，還有網友將影片上傳並標註文字「抱歉借過」，囂張影片遭瘋傳，警方事後也趕緊出面表示會調閱監視器進行告發。

1名網友在臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」發布1則影片，影片開先是1名重機騎士在北宜公路的彎道上展現高速壓車過S型彎道，2度快速變換壓車方向引起路邊行人驚嘆，不過影片的後半段才更是看點，疑似在同1處彎道上先行時過1輛「警車」，接著警車後方才竄出1輛飆速的重機。

北宜重機神技過彎 下秒越過警車「抱歉借過」離譜影片曝

影片中，重機發出驚人引擎聲一路呼嘯，竟大剌剌從警車旁邊騎過，而該重機後方還有一整群車隊，囂張行徑全被拍下，在網路上被瘋狂傳貼，還有人上傳至Instagram上標註文字「抱歉借過」，而原PO在貼文中則說「這位真的勇士」。

其他網友留言說，「殺紅眼了，一開始沒看出哪裡勇，求後續開單畫面」、「難怪區間測速和噪音裝置裝好裝滿」、「這位直接在警察臉上輸出欸」、「會黑真的不缺這種人」、「他唯一對的應該是左側超車」、「標準的白目」；據悉該路段在北宜公路32.5K至32.6K之間，是知名地點「財茂彎」，警方已設置「彎道」、「連續彎道」標誌，是不得超車的，警方將會調閱相關監視器進行告發。