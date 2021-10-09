大陸一名人夫日前深夜和小三相偕車震，沒想到因為晃動幅度過大，引來民眾圍觀，正宮得知消息後甚至帶著親朋好友趕到現場捉姦，還爆出丈夫是小三「第9個男人」，影片曝光後隨即在網路上瘋傳。

綜合陸媒報導，山東菏澤一名人夫深夜和小三幽會，兩人將車子開到某商場前的停車場後，一時性起就直接在車子後座激戰，但因為過於激烈，導致車身晃動幅度過大，引來周遭民眾圍觀。

消息傳到正宮耳裡後，她隨即帶著親朋好友趕到現場捉姦，影片中可見，當時街邊的商店都已經打烊，一輛黑色休旅車旁邊圍了3、4名婦女，其中一名婦人正對著車內的人叫囂，仔細一看，車內的男女衣衫不整，正宮試圖將衣不蔽體的小三拉出車外，但人夫對小三極力保護。

眼看著丈夫不斷維護小三，甚至險些對自己動手，正宮氣憤難耐，對著丈夫一陣質問，「我給了你多少次機會？她不是一般的女人你知道吧？你不是她第10個，也是第9個男人了！」但男子不聽勸，依舊執意選擇離婚，鐵了心要和小三在一起。

影片曝光後隨即在網路上瘋傳，正宮親友更加碼爆料，指稱該名小三和多名男人搞曖昧，更是不少人夫的「公用小三」，在當地早已聲名狼藉。