搭配煙火秀舉辦，幾米溜溜帽地景遊樂場也進駐淡水魚人碼頭。（新北市漁業處提供）

新北市淡水漁人碼頭煙火秀9日登場，將施放8場次海景煙火，每場次都會有不同煙火造型主題，9日開幕場煙火及31日謝幕場施放時間更長達5分20秒、施放1400發煙火，最佳觀賞點有福容大飯店、漁人碼頭木棧道全區及觀海廣場、魚藏餐廳、環港步道及海巡隊旁漁船加冰碼頭等。

新北市漁業處表示，往年淡水漁人碼頭煙火秀在夏季舉辦，今年受疫情影響延期及搭配全國運動會10月16日到21日在新北舉辦，因此改至10月舉行，煙火秀將於9、10、16、17、23、24、30、31日連續四個週末六、日加碼施放8場精彩海景煙火，除9日的開幕及31日謝幕場各有5分20秒外，其餘6個場次施放時間均為3分鐘。

漁業處表示，今年的煙火展演與澎湖花火節採用同等高規格的雙浮台高空煙火秀，9日開幕場煙火時間除長達5分20秒外，並將施放1400發、最大達6寸的煙火，並有各式造型圖案的主題，預計以不同顏色的牡丹煙火搭配3D夢幻變色牡丹象徵四季春夏秋冬，煙火的尾聲以金黃色瀑布錦冠煙火連續升空綻放為淡水漁人碼頭系列活動揭開序幕。

漁業處說，除精彩煙火秀外，也將結合爵士、搖滾樂團等豐富多彩表演節目，幾米溜溜帽地景遊樂場也進駐啟用，並有啤酒市集、淡水商圈在地文化特色攤位，在全運會開幕期間，提供民眾及選手一處休閒遊憩的景點，

漁業處指出，雖然疫情趨緩，但舞台區域設有重點管制區，請所有參加活動的民眾務必全程配戴口罩，且禁止邊走邊吃，配合防疫。