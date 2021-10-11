今（11）日是國慶連續假期第3天，公路總局預估各地自上午9點起開始出現收假車潮，請用路人注意台1線水底寮、台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、台61線鳳鼻及竹南、台65線至國道3號土城交流道、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道~台19甲線路口（國道3號關廟交流道）、台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙、台2線及台2乙線關渡~淡水、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台26線墾丁等11處易車多或壅塞路段。

另昨日下午起，部分省道及觀光景點路段陸續出現收假及旅遊車潮，包含台9線蘇花路廊、台74線大里至霧峰及快官至成功、台2線大武崙、福隆~瑞濱、台2乙線關渡~淡水、台3線及台7線大溪~慈湖、台14甲線霧社~清境農場、台21線日月潭等8路段均車多壅塞。

昨日西部國道客運共行駛4793班次，疏運7萬5474人；東部國道客運路線共行駛1209班次，疏運2萬742人。