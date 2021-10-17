雙北市31名大人小孩，昨(16日)前往新北市雙溪區虎豹潭參加自然體驗營，因溪水暴漲造成其中有多名小孩、大人遭洪水沖走失蹤，目前已造成4死2失蹤。其中8歲劉姓女童昨天生日，開心與爸爸及哥哥參加活動，未料兄妹雙雙落水，11歲的哥哥遺體已在上午尋獲，但劉小妹仍下落不明。

8歲女童生日當天遭沖走仍下落不明，11歲哥哥上午已被尋獲罹難。(戴志揚翻攝)

失蹤的8歲劉姓女童16日當天生日，未料卻與11歲哥哥一同落水失聯，同行的爸爸試圖拉住兩人，但因抵擋不住水流強大力量，還導致自己也受傷。搜救人員今（17日）已尋獲哥哥，但哥哥搶救後仍是宣告不治。父親見到兒子遺體，哀痛得無法自己，數度掩面痛哭。至於劉姓女童仍下落不明，現場持續搜救中。

警消描述，11歲劉姓男童是同仁在水中摸索時尋獲到的，當下覺得用船艇搜索太慢，變決定做長距離漂流，最後在六和橋溪流中央、靠近左岸的位置，發現男童全身赤裸被河岸樹枝卡住。

劉姓男童被發現時，位置在料角坑六和橋下游約100、200公尺處，被發現時全身僅剩襪子，衣物都被沖走，他們帶男童上岸時，立刻將身上衣物脫下，包裹男童送醫，但仍回天乏術。