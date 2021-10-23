「鋼琴王子」李雲迪因涉嫌嫖娼被行政拘留，更被爆料買春對象是一位29歲的陳姓女子，醜聞傳出後遭大陸音樂圈、演藝圈徹底封殺，演藝事業一夕之間全毀，曾與他同台演出的魔術師劉謙突然發聲：「當時根本沒人相信我說的」，疑似在指8年前央視春晚的「找力宏」事件。

劉謙2013年第四次登上《央視春晚》，與李雲迪合作《魔琴》，其中某表演橋段，劉謙作勢聽耳麥說出「找人，找誰？力宏？」讓台下驚呼連連，接著表示：「對不起對不起，今年是我，我還沒找董卿咧」，而「找力宏」這關鍵字也引發熱議，甚至傳出表演結束後，王力宏狠狠教訓了劉謙一頓，不過當時央視以「劉謙調侃李雲迪、王力宏的橋段並非導演組設計，而是劉謙現場發揮，純屬個人行為」為由，在重播時將該段落刪除。

當時，劉謙經紀人何晃杰出面澄清，這段表演台詞已和李雲迪團隊達成共識，而且還是對方率先提議加入此內容，不過對方團隊並未對此事多做解釋，僅在微博發文「雙方合作愉快」帶過，李雲迪甚至發文：「我從未建議或提出過台詞的內容，相信你們的判斷，只希望能把更多好的古典鋼琴音樂帶給大家」，極力撇清的態度，讓劉謙感到相當受傷。

劉謙2013年登上《央視春晚》，和李雲迪合作《魔琴》。（影片／Youtube）

劉謙疑似發文暗諷此事，經紀人也留言回應。（圖／微博）

如今李雲迪因嫖娼事件重挫演藝事業，過往事件再度被挖出，劉謙也於昨（22日）深夜發文「這也能被翻出來……真諷刺啊，當時根本沒人相信我說的」，經紀人何晃杰也回應：「不是不報，原來時侯已到！人啊！人啊！​」讓網友直呼總算真相大白，還給劉謙一個公道。