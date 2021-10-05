谷關社區發展協會打造「好熊弟-熊谷追」裝置藝術，5日舉辦揭幕儀式，宣布谷關熊新地標亮相。（王文吉攝）

「好熊弟-熊谷追」裝置藝術高達6公尺，攀附在谷關立體停車場外牆。（王文吉攝）

「好熊弟-熊谷追」裝置藝術高達6公尺，攀附在谷關立體停車場外牆。（王文吉攝）

谷關社區發展協會打造「好熊弟-熊谷追」裝置藝術，將成為谷關新興打卡熱點。（王文吉攝）

關社區發展協會理事長尹敬倫。（王文吉攝）

谷關溫泉區今夏因疫情因素有8成飯店歇業，隨著防疫放寬，散客陸續造訪，但以遊覽車團客為主的大型飯店仍不見起色，期待5倍券加乘臺中購物節能注入強心針。谷關社區發展協會最新打造6公尺高的「好熊弟-熊谷追」裝置藝術，5日上午揭幕，3隻萌熊疊羅漢爬牆翻進停車場，模樣逗趣，將成為谷關新興打卡熱點。

谷關社區發展協會打造「好熊弟-熊谷追」裝置藝術，佇立於谷關立體停車場外牆，3隻谷追熊以疊羅漢方式，相互合作翻進停車場，表情驚慌，令人莞爾。隨著疫情趨緩，遊客逐漸回籠谷關商圈，谷關社區發展協會5日舉辦裝置藝術揭幕儀式，正式宣布谷關熊新地標亮相。

谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，2016年12月，曾有員警半夜巡邏，在中橫公路直擊臺灣黑熊家族一家三口過馬路，行車紀錄器影片雖然只是驚鴻一瞥，但成為谷關最萌的風景，以此為發想，於立體停車場外牆打造活潑、生動的「好熊弟-熊谷追」裝置藝術。

尹敬倫特別感謝和平區公所同意讓3隻熊爬在停車場外牆上，由於裝置藝術高達6公尺，光是吊車安裝就耗時3天。他也提到，常有遊客站在中橫公路上打卡谷關牌樓，車來車往，相當危險，大家可以來新地標拍照留念。

尹敬倫表示，谷關溫泉街從9月中旬開始，人潮增加，目前以接待散客的店家生意變好，以遊覽車團客為主的大型飯店還不見起色。振興五倍券即將開放使用，加上臺中府宣布加值計畫，配合國慶登場的臺中購物節，加碼獎項總額逾3億元，希望能幫谷關商圈打一劑強心針。

尹敬倫說，本土疫情趨緩，隨著時序入秋，進入泡湯旺季，期盼溫泉街店家生意能夠回穩，未來商圈也會陸續公布谷關限定優惠措施。經發局推出山城地區商圈行銷計畫「湯愛谷關」活動，早鳥活動加碼300份谷關千元消費券，憑券可至谷關商圈會員店家使用消費。