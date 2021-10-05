疫情警戒鬆綁，台東縣府及在地旅宿、健身業者等紛紛祭出加碼優惠，搭上8日即將上路的振興5倍券，趁熱搶攻商機。（蔡旻妤攝）

疫情警戒鬆綁，台東縣府及在地旅宿、健身業者等紛紛祭出加碼優惠，搭上8日即將上路的振興5倍券，趁熱搶攻商機。（蔡旻妤攝）

疫情警戒鬆綁，台東縣府及在地旅宿、健身業者等紛紛祭出加碼優惠，搭上8日即將上路的振興5倍券，趁熱搶攻商機。

疫情趨緩後，台東各景點逐漸出現人潮，旅宿業者雙十連假業訂房率上看8成，連鎖飯店更出現客滿情形；為了更吸引遊客，飯店業者紛紛推出使用5倍券加碼優惠。林姓遊客說，住宿若有折扣，或是贈送食物、餐券等，當然更吸引人前往旅遊。

台東娜路彎大酒店加碼推出加倍奉還方案，業者林峰銘表示，住房只要持任1張5倍券來消費，就送5000元的抵用券，可於下次消費時使用，此外，與去年同期比較，目前遊客已回流約7、8成，且散客占9成以上。

旅人驛站業者高泉傑表示，住宿雙人房會再加碼100元，4人房加碼200元，可用於夜市和餐飲伴手禮等消費。此外，陳姓民宿業者說，疫情趨緩也樂見遊客回流，憂心開放空間仍有風險，因此不供應早餐，會將費用折抵回饋給客人。

台東縣府特別推出「預約台東」，不分平假日，10月底前訂房就送台東虛擬金幣，只要預訂台東合法旅宿，可獲贈最高30000枚的台東金幣和最多8顆的台東釋迦或在地農特產品；而台東金幣可在1年內在台東各合作商家，像是知名美食、網路人氣餐廳、特色伴手禮和文創商品等商家折抵消費或兌換商品。

此外，台東卓越健身房也搶搭振興5倍券熱潮，使用面額1000元的5倍券購買會籍，最高可折抵1萬1500元；購買教練課程則享單堂最低1000元的優惠。威豪健身房則是使用任1張5倍券，即贈送2個月會籍。

業者和縣府強調，優惠加碼的措施只限定在台東縣內夜市和伴手禮、以及文創商店等使用，搭配5倍券的消費誘因，讓遊客雙十節連假開心玩台東，也讓在地商家振興經濟。