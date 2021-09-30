台灣外食人口多，再加上疫情影響，外帶、外送量大增，為確實達到紙餐具回收，行政院環保署規範「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」10月1日正式上路，包括自助餐或便當店等，只要未設置回收設施即開罰，最重可處以30萬元罰鍰。

台中市環保局指出，目前全市使用紙餐具供消費者內用的自助餐、便當店，受列管業者總計有306家，稽查人員近日前往了解，全數都已完成設置紙餐具回收設施，業者也都加入「紙餐具循環友善店家」行列。

環保局表示，依照明天將上路的「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」規範，只要提供內用並使用紙餐具盛裝餐點的業者，店內除必須設置回收設施，並應標示「紙餐具回收處」及「回收標誌」等字樣，若未依規定設置將依《廢棄物清理法》裁處，可處6至30萬元。

環保局指出，為確保業者權益，9月24日特別舉辦法規說明會，針對紙餐具循環友善店家加強宣導；也呼籲民眾在店內用餐後先將食物殘渣等廚餘投入「廚餘回收桶」，並將紙杯、指碗盤等餐具做「清理、分類、堆疊」的整理步驟，再丟入「廢紙餐具回收設施」，落實分類回收。

環保局也提醒，若是表層有塗抹塑膠淋膜的廢紙餐具則屬於複合材質，回收時歸屬為「廢紙容器類」，民眾勿與「紙餐具」跟「一般紙類」混合回收。目前台中市已有707家業者響應加入「不塑商店」，提供民眾自備餐具優惠，也呼籲消費者多多自備容器，減少一次性餐具垃圾產生。