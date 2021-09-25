新泰塭仔圳市地重劃第一區（新莊中正路以北）自動搬遷期至28日，未料有業者竟為節省每車9000元的廢棄物清運成本，將拆除廠房後的廢棄物就地掩埋，新北市環保局與新北林口警分局昨獲報後前往，查獲現場已掩埋約20噸的廢棄物，依違反廢物清理法將郭姓業者及彭姓清運者27日函送新北地檢署偵辦。

環保局及市林口警分局昨上午11時許接獲民眾檢舉，塭仔圳有不肖業者將拆除廠房的廢棄物，逕行就地掩埋及回填，他用手機錄影蒐證所有犯罪行為，影片清楚拍下犯嫌使用挖土機於工區後方隱密處挖洞，並使用貨車載運現場的廢棄物清倒於該洞穴中，再進行覆土掩埋作業，警方與環保局環境稽查重案組獲報後至現場稽查，並循線將2嫌約談到案。

彭姓清運業者一開始辯稱只是在現場進行分類，後來看到影片眼見事跡敗露，才坦承是受郭姓業者委託，以8萬元報酬進行該地上工寮拆除及廢棄物回填作業，供稱為節省成本，將廢棄物進行回填作業；郭姓業者則說，因彭男聲稱現地的廢棄物回填作業沒有違法之虞，才同意他就地回填廢棄物，想不到竟然觸法。

環保局提醒，塭仔圳重劃正如火如荼進行，業者拆除廠房後的廢棄物務必循合法管道，委託領有廢棄物清除許可文件的業者清除處理，絕不可隨意聽信不法業者的謠傳，於現場回填廢棄物或委託不法業者清運，否則不但未省到廢棄物清除的費用，還會吃上廢棄物清理法的官司，得不償失。