環保署推出「守護海岸行動 拍照享綠點」活動，1日起至12月15日止，民眾到海邊拍下海岸乾淨或髒亂的照片並到活動網頁上傳，就有機會獲得5000至5萬綠點，等同新臺幣50至500元，經通報的髒亂地點將由海岸權管機關派員進行清理，另外被民眾選出的乾淨海岸，也將列出權管機關，鼓勵持續維護，讓海岸常保乾淨美麗，全民一起守護海岸。

環保署說明，為解決海洋垃圾問題，行政院整合9個中央部會資源，並與19個臨海地方政府合作，已明確界定全國1988公里海岸權管機關，於向海致敬計畫建立「定期清」的機制，2020年迄今共清理11.6萬公噸海岸廢棄物，並建置海岸清理資訊平臺，提供查詢海岸權管機關、清理成果統計及海岸髒亂通報等功能，其中海岸髒亂岸通報功能，民眾登入系統後，只要上傳手機內髒亂點照片，系統即可自行讀取髒亂點座標，完成髒亂點通報，並將通報案件分派給該海岸權管機關，由該機關於7日內派員至現場完成清理，以確保海岸土地可以常保乾淨狀態。