搶攻五倍券商機，東元餐飲集團旗下摩斯漢堡、樂雅樂餐廳、日本最大連鎖食堂Maido Ookini食堂、串家物語、幸福堂、餡老滿、MADO、ABC Cooking Studio等加碼推出多項優惠活動，來東元餐飲集團使用振興券品嚐美食物超所值，擁有遠遠超出五倍價值的幸福饗宴。

摩斯漢堡於10／8-10／31推出振心感謝季活動，包含200元及500元優惠組合，凡使用振興券或數位支付包含LINE Pay、街口支付、悠遊卡、一卡通、台新信用卡，消費滿200元加贈蒟蒻兌換券一張。

來自日本連鎖的「樂雅樂餐廳」推出「回饋121％ 一次梭哈5000元，再贈沙朗牛排六入組」，持紙本振興券消費滿500元，贈500元牛排回饋券，指定品項三選一包括十盎司沙朗牛排、香煎牛排干貝、沙朗牛排海鮮鮮蔬拼盤，消費使用滿5000元即可獲贈5000元牛排回饋券。

日本最大連鎖食堂Maido Ookini食堂推出「五倍券換食堂人氣組合餐」，自10／18-11／30，使用200元的五倍券即可品嚐原價280元的照燒雞腿排或炸豬排組合餐乙份，餐點包含照燒雞腿排或炸豬排、可樂餅、和風茄子、菠菜、中碗白飯、味噌湯各乙份，再贈送25元折價券

餡老滿持五倍券消費，滿額即贈「老滿美食護照」，招牌菜通通六折，最高可折超過1200元，憑美食護照點購含有「老滿」字樣之菜餚可享6折優惠，「老滿」全席包含老滿火鍋、老滿大排、老滿香酥鴨、老滿大拌菜、老滿醬鴨、老滿餃子、素老滿蒸餃、老滿鍋貼、老滿餡餅等九道招牌菜，每道限點一次，不限平假日使用且內用外帶均適用，最高可折1204元。