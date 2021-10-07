和泰產險深耕本土，並具有完備的資安制度，參與首屆工商時報數位金融獎，經評選獲產險組「數位資訊安全獎」優選殊榮，在數位金融發展上做出的成績獲得肯定。

和泰產險表示，該公司自2016年和泰產險即建立資訊安全管理制度並通過IS0 27001認證，至今仍持續透過PDCA完善組織內部規範，以及推動資安的組織文化、加強資安管理。每年委由第三方機構進行資訊安全健診，依照內部控制制度，將診斷結果提報稽核單位追蹤覆核，並將資安管理整體執行情形提報董事會，以善盡保護重要資訊資產的責任。

和泰產險也加入F-ISAC（資安資訊分享及分析中心），共同強化資安聯防，針對不定期的弱點通報做及時因應，資安單位亦會主動對相關業管單位進行宣導或是通報追蹤，以強化並更新整體資安防禦力。和泰產險說，同時每年辦理弱點掃描與滲透測試作業及營運持續計畫演練，以精實內部系統資訊安全的韌性，今年度更加入F-ISAC的DDoS攻防演練，有效阻攔駭客攻防等，透過這些演練，以確保公司的資安防護韌性，也藉此讓同仁了解並能立即反應營運中斷時所應採取的措施，若不幸遭遇資安攻擊，更能有效攔阻並快速恢復系統，持續提供客戶服務，確保客戶權益。

在資安人才的培育上和泰產險亦不遺餘力，和泰產險說，每年安排資安成員參加相關資訊安全課程，並鼓勵考取國際證照；而針對公司全體員工，也安排年度資訊安全認知教育訓練，並且定期進行社交工程演練，如透過釣魚郵件進行模擬攻擊，藉以提升同仁的警戒性，並針對誤觸同仁進行資安強化訓練，加強社交工程意識。

由於和泰產險在各項數位資訊安全制度，皆有完備規畫與執行，落實強化企業整體資安防禦力，和泰產險說，未來也將因應數位化科技發展與精進，持續建置更嚴謹、安全之資訊防護系統，編織完整的資安防護網，提供保戶更安心的服務、守護保戶權益，讓每一位保戶都能獲得最即時與妥適的幫助。