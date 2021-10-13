華紙「益利」（CircuWell）非塑食安用紙以綠色創新的全紙可回收循環模式，13日獲得首屆「台灣永續行動獎」金獎。華紙表示，身為台灣唯一林漿紙一貫化企業，致力於以紙代塑，藉由纖維材料為全球氣候變遷危機，提供減碳、減塑與減廢等多重解決方案，期許產業與環境永續共存。

台灣永續行動獎為台灣永續獎今年新增獎項，由永續能源研究基金會主辦，表揚實踐聯合國17項永續發展（SDGs）目標上有卓越成果及貢獻的特殊方案。華紙益利非塑全紙可回收解決方案在SDG第12項目標「負責任的消費與生產」獲頒最高榮譽金獎，肯定華紙長期投入纖維材料領域，從產品前端製作便思考到後端回收循環應用，呼應當前ESG思維。

華紙近10年來研究開發非塑產品，進一步轉型為非塑循環材料供應者，看好纖維材料終端產品潛力無限，以紙代塑是趨勢。益利系列產品取得歐洲DINCERTCO生物可降解認證與美國生物可降解認證（BPI），同時通過美國FDA、中華民國FDA相關食品安全規範。目前每月出口數十個貨櫃銷往歐洲和美國等地區，包含大型零售商和餐飲連鎖品牌紛紛響應使用，接著在年底舉辦的台北馬拉松也將採用益利非塑紙杯。

華紙益利非塑全紙可回收解決方案進行紙張改質，達到防水防油效果，系列產品包含非塑卡紙杯與紙餐具、非塑全紙封膜與紙吸管，皆可取代現行含有PE塑膠淋膜的一次性紙容器，使用後丟入一般紙類回收，降低回收處理能耗，同時減少塑膠垃圾與碳排放。

據估算，一套益利手搖飲紙杯解決方案（容量16oz，含紙杯、紙封膜與紙吸管）相較於PE塑膠淋膜紙杯、塑膠封膜與吸管，約減少2.2gPE塑膠使用，以台灣一年需求20億杯計算，可減少1.7億支600ml寶特瓶塑膠垃圾產生，相當於減少10700噸二氧化碳排放。