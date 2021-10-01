中央流行疫情指揮中心日前宣布規畫5日起將有條件開放電子遊戲場業等部分休閒娛樂場所。台中市府表示，維持與中央做法一致態度，放寬電子遊戲場業、資訊休閒業、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱業(自助式KTV及電話亭KTV)、桌遊等營業場所規定，其他如舞廳、酒家、酒吧等類似的休閒娛樂場所，因指揮中心考量仍有近距離接觸疑慮，仍然維持暫不開放。

市府表示，秉持最謹慎態度，逐步且漸進式放寬部分營業場所，電子遊戲場業、資訊休閒業、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱業(自助式KTV及電話亭KTV)、桌遊等營業場所除應符合預約制、實聯制、量體溫、加強通風換氣外，不得有陪侍服務行為，且從業人員應6成以上以施打至少1劑疫苗滿14天通則外，尚需依經濟部後續公布的相關各場所防疫管理措施指引辦理。

依中央流行疫情指揮中心初步規畫，電子遊戲場所、資訊休閒場所通則外尚需遵守顧客以1人1機遊玩，定時執行環境機台清消等防疫管理措施，另視聽歌唱場所(自助式KTV及電話亭KTV)除飲水外不得飲食、唱歌時需全程戴口罩，且每組顧客消費完，應清消包廂環境設備，維持場所良好通風，每2小時進行換氣等措施。

其他營業場所亦需依經濟部公布各場所防疫管理措施指引辦理，市府後續將依疫情滾動式調整各項措施。

市府強調，國內疫情稍有舒緩但仍不能鬆懈，維持場所良好通風、定時執行環境及機台消毒、要求從業人員施打疫苗等皆為最基本防疫原則，為兼顧防疫與經濟，對消費者、從業人員都有完善保障，呼籲業者務必依規範營業並落實，市府將不定期與警察局共同協助查核，提醒市民務必戴好口罩、勤洗手及保持社交距離，加強防疫措施，愛護自己、也保護別人。