持修為《廢棄之城》演唱主題曲〈你跟我才不一樣呢〉。（牽猴子提供）

勇奪第57屆金馬獎最佳動畫片《廢棄之城》，橫掃6大國際影展、締造台灣動畫電影新指標，今（1日）發布正式預告，終於一揭《廢棄之城》故事面貌。預告中，逃離家庭與校園的小樹說出許多少年的心聲，當淪落到無處可去，最後甚至與廢棄物為伍，大喊：「我們都是沒有人要的垃圾！」

擅長探討青少年議題的易智言導演，這次用高質感的動畫製作並細膩地琢磨議題，更找來金曲獎最佳新人持修演唱電影主題曲〈你跟我才不一樣呢〉。首次與動畫電影合作的持修興奮說：「覺得很酷！能夠為動畫做音樂一直是我的小夢想。」也坦言：「其實這首歌在合作之前就已經寫出來了，看完電影後發現當時的感受真的跟小樹很接近，常會自我懷疑，甚至覺得自己是廢物。」

被封為「寶藏男孩」的持修親自作詞作曲，監製李烈聽完Demo後也認為歌詞相當貼近主角小樹，面對理想世界的崩解時心境上從對抗到重生。Demo去年一上架StreetVoice便霸佔排行榜，今再度於《廢棄之城》的預告中驚喜曝光，持修表示：「歌曲被賦予畫面跟新的故事，會讓人感覺像是一首完全不同的歌！」

正式海報也閃亮登場，海報上可見國內外各大影展肯定，包含金馬獎、台北電影獎，以及「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展等6大國際影展。海報上主角小樹全身綁滿了塑膠袋、展開雙手飛向蔚藍天空，這不僅僅是青少年的故事，導演易智言也向大人們喊話：「向那少年一鞠躬，鄭重的說再見。」邀請所有觀眾一同踏上這趟奇幻冒險旅程。

《廢棄之城》由易智言執導、李烈監製，耗費10年、投入上億打造的台灣原創動畫，邀請張孝全、桂綸鎂、黃河擔任配音。描繪一位生存在社會邊緣的少年小樹，放逐自己來到廢棄城，他遇見了一只塑膠袋－阿袋，心比天高的阿袋一心想率領族人打出廢棄城，前進傳說中的聖地「回收站」。電影本月29日上映。