新北市三峽區27日凌晨3時許，在學成路1棟住宅6樓傳出火警，該住戶一家人當時要從大門逃離時發現打不開，最後4個人逃到陽台求救。（翻攝自新北市消防局臉書）

新北市三峽區學成路某社區大樓今（27）日凌晨發生離奇火警，起火屋主16歲長子凌晨3時許離家沒多久家中就起火，一家4口發現大門打不開躲陽台求救。事後調閱監視器發現，大兒子將鑰匙插大門，他被尋獲後向警方坦承，曾點燃蠟燭，燒了書桌腳、鞋櫃和弟弟房間，不過詳細動機、點火過程還有待進一步調查釐清。

新北市三峽區學成路某社區大樓的6樓，凌晨3時許發生火災，竄出濃濃火勢和濃煙，警消出動消防人員104人、消防車輛34輛前往現場救災，發現6樓住戶一家4口受困在陽台求救，所幸火勢在30分鐘撲滅，4人平安獲救。

不過離奇的是，不過屋主發現家中16歲長子不見蹤影，調閱監視器發現他在火警發生前不久獨自離家，還將鑰匙插在大門上，才導致門鎖無法轉動，家人無法開門逃生，只能在陽台求救。

由於屋主大兒子未攜帶手機，家人獲救後也聯繫不上他，警方立即啟動搜索，於上午9時終於找到人。據了解，他向警方坦承點蠟燭，先燒書房的桌腳，接著燒玄關鞋櫃，最後走到弟弟臥室內點火，之後就出門並將鑰匙插在門上離開。