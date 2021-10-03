武陵農場目前正值高山杭菊採收時期，首次推出杭菊採摘打工換宿活動。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場目前正值高山杭菊採收時期，首次推出杭菊採摘打工換宿活動。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場首次推出杭菊採摘打工換宿活動，目前已有16人上工，包括包括老闆及退休族等。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山及武陵農場不約而同推出打工換宿活動，前者標榜遠離塵囂的夢幻工作，每天上工6小時，協助露營區接待及環境清潔等。後者任務是採摘杭菊，但網友精算後認為每天要採20公斤，難以達標，批評血汗壓榨；場方則表示，已有16人上工，完全尊重個人意願，覺得不適合，可隨時解約。

武陵農場目前正值杭菊採收時期，首次推出杭菊採摘打工換宿活動。根據規定，要求參加的遊人需年滿18歲，活動期間從即日起至10月31日止，依杭菊實際產季做調整；上工時間為早上7點至11點、下午1點至5點，不強制規定，但每天需達20公斤目標，換算工時約6小時。

工作地點位於杭菊田區，不給付薪資，免費提供雅房住宿及三餐；由於因農場幅員廣闊，且坡度落差大，員工餐廳到宿舍約4公里、宿舍到田區約5公里，需自備交通工具。

武陵換宿規定一出，正反意見兩極，有網友認為杭菊很輕秤，每天20公斤難達標，批評血汗。還有人說「大老遠開車上山，園區內還要自備交通工具，油資都划不來」、「每天做工6小時沒薪資，換到住雅房，是員工宿舍吧！」

也有網友緩頰說，法律對於打工換宿並無細項規範，工作內容、工時、回饋等部分，只要「雙方達成協議」，簡單說「願者來之，若覺不合理可以不用來啊！」一名參加者則表示，雖然採杭菊無薪，但動動手指就可以換來清新空氣及心情放鬆，有錢也買不到如畫美景。

副場長胡發韜表示，如果動作熟練，認真採摘，有人可能2到3小時就達標，實際工時不一定會超過6小時。曾有表演團體到農場表演換食宿，表演者增加練習機會，也到山上放鬆心情。他坦言，這次換宿活動有不同意見，農場都尊重，也完全取決個人意願。

胡發韜說，打工換宿目前已有16人上工，包括老闆、退休族和中壯年等，利用放假上山打工，享受慢活，完全尊重個人意願，覺得不適合，可隨時解約。如果打工換食宿的人不多，農場也有備案，請員工或雇工採摘杭菊。