陳柏惟涉賭的「皇冠皇宮娛樂城」號稱斥資2億打造，內部奢華，鳳山警方查扣500多部賭博機台。（中時資料照 林宏聰攝）

台灣基進黨立委陳柏惟遭爆10年前肇事逃逸被判刑，PTT鄉民又起底他涉及賭博案。陳柏惟昨(7日)坦承他到電子遊戲場玩「快打旋風」電玩，跟賭博沒有關係，但據判決書指出他是玩賓果星球電子遊戲機檯，且輸了1000元。對此，資深媒體人黃暐瀚8日直言，陳柏惟不認為那是賭博性電玩，這就有點在扯謊硬拗了，那間店確實就是有賭博電玩，「這整件事有就有，沒有就沒有」，面對很難嗎？

根據當年的判決書內容載明：查「皇冠皇宮娛樂城」之6家電子遊戲場為登記有案之娛樂場所，其擺設電動機具與賭客決定輸鸁，且不論金額均可兌換等比例之現金，洵非暫時之娛樂至明。佐以證人即客人陳柏惟於警詢時證稱：查獲當天係把玩賓果星球電子遊戲機檯，先開分再押分把玩，連線就得分，比例為1：3，即1000元可換3000分，當日已經輸1000元等語。

對於陳柏惟稱到電子遊戲場是玩「快打旋風」，黃暐瀚8日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，他表示，自己是台中人，但就他認知，電子遊藝場和賭博性電玩是不同的，陳柏惟去的這間不是一般的電動遊藝場，昨天說半天只強調自己打快打旋風，但判決書寫的明明他玩的就是「賓果星球電子遊戲機台」，就算真的玩了，承認其實也沒什麼，因為警察當天就是有接到情資才會去抓人，整個遊藝場其實在場有很多人都是在玩賭博性電玩，陳柏惟也的確沒被起訴，但陳柏惟一直強調，他不認為那是賭博性電玩，黃暐瀚認為，這就有點在扯謊硬拗了，有就有，沒有就沒有，誠實面對很難嗎？