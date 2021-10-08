刑事局偵一大隊第二隊隊長吳漢中，在任職台北市刑大期間，為了打點自己的人脈，涉嫌將偵辦中的毒品、槍擊案內容洩漏給警界關係良好的巫姓友人，反而弄巧成拙，遭依洩密罪送辦。台北地檢署考量吳認罪，月前處分緩起訴，案經再議發回，北檢8日仍處分緩起訴，命吳繳10萬元給公庫。

檢方調查，吳漢中2017年間擔任台北市刑大專員，知悉2017年11月北檢指揮北市刑大等司法警察查獲2件運輸二級、四級毒品案件，卻2度將毒品案偵查報告外洩給巫姓友人。

檢調今年3月發動搜索，發現吳員另將台北市萬華區青山宮槍擊案偵查報告傳給巫男，但吳員對於3次洩密行為，起初都否認犯行，辯稱是要傳給另名吳姓警員，但不小心傳錯給巫男。

不過，因另名吳員證稱與吳漢中但不熟，而巫男承認他曾透過關係，幫吳漢中「喬到」台北市刑大外勤工作，檢察官認為吳漢中是因感謝巫男曾協助幫忙關說職務調動，為了證明自己辦案能力值得信賴，同時希望日後能有機會再獲得升遷機會，才會洩密。

吳漢中在案件偵結前改口認罪，北檢認為吳員有悔意，應無再犯之虞，且沒有前科，今年8月處分緩起訴1年，命他繳公庫10萬元。檢察官依職權送再議，高檢署認為全案仍有疑點未釐清，發回續查，北檢調查後，今仍維持緩起訴處分，及繳公庫10萬元的條件。