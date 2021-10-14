台中發生人倫悲劇，1名13歲過動症少年日前不願上學，在家大吼大叫，還毆打75歲阿嬤。阿嬤一時情緒失控，隨手拿起繩索勒住孫子頸部，她情緒平復後，才發覺孫子沒有呼吸。救護人員接獲阿嬤報案，到場發現少年已經明顯死亡，阿嬤隨後被檢警帶回偵訊，聲押獲准。

台中市消防局8日上午8時許接獲潭子區中山路1段巷弄創傷救護案，報案人稱有少年沒有呼吸，隨即派遣潭子分隊，出動1車2人。救護人員馳底現場，13歲少年已明顯死亡，未送醫，後續交由員警處理

據了解，死者為13歲柯姓少年患有嚴重過動症，其父母多年前因故身亡後，由阿嬤獨自撫養。鄰居表示，柯姓少年之前就讀特殊教育學校並住校，但是開學沒多久，因為過動狀況嚴重，影響其他學生，校方通知家長暫緩住校，改為校車接送到校上課。

警方調查表示，阿嬤8日上午7點左右安排少年出門搭校車，不料少年抗拒上學，在家不斷嘶吼，還動手毆打阿嬤。阿嬤當下情緒失控，找來1條繩索勒住少年的脖子，不料待她情緒平復，少年已無呼吸心跳。