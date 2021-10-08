麥當勞雞塊一定要沾糖醋醬，是不少人喜歡的吃法，但近日有網友享用麥當勞雞塊時，發現糖醋醬不僅換包裝，而且味道也變了，不再是台灣民眾熟悉的美版糖醋醬，讓她感到非常崩潰，將此事分享至社群平台，也釣出員工解釋。

一名女網友在《Dcard》提到，她每次點麥當勞套餐時，會為了吃糖醋醬而額外加點雞塊，認為糖醋醬無論沾雞塊、薯條還是漢堡，都非常適合，豈料近日吃麥當勞時發現，糖醋醬的包裝竟變了，結果一嚐新包裝的醬後，發現新醬的味道偏酸，已沒有以前美版糖醋醬的味道，讓她感覺非常失望。

而早在今年8月，其實就有網友在PTT抱怨，指麥當勞糖醋醬包裝改版，產地換成韓國，味道變得比較甜，當時同樣也掀起討論，而此次產地又改成馬來西亞，讓不少網友非常失望，紛紛表示「看包裝說明，這是在馬來西亞包裝的，可能不適合台灣人的口味」、「我現在都選蜂蜜芥末醬了」、「我是馬來西亞人，在馬來西亞從不吃糖醋醬，因為另一個BBQ的比較好吃」。

還有網友提到，主要就是供貨受疫情影響，「這個問題不是講很久了嗎？因為糖醋醬缺貨，還因疫情航運供貨有問題，所以用其他國家的來補啊！現在也不能加價買糖醋醬」。一名麥當勞員工也解釋，「疫情是供貨不穩的主要原因」，指糖醋醬原本使用美國的，先前曾一度換成韓國產地，他也沒想到這次竟換成馬來西亞，「目前都是暫時的啦！但也不會說什麼哪個期間是什麼國家的，一切都是當天補什麼，就是用什麼」，另外也提到，薯條其實也是一直換不同國家供貨，「但我吃不出來有不一樣。」