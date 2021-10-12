1名網友昨（11）日用外送點了知名餐飲集團的牛排餐，沒想到一連等了2個多小時才送達，離譜的是外送員竟將整份餐點「放在地上」，且包裝紙盒有多處破損凹陷、紙袋全濕掉，外送員還在電話中要他直接向客服反應；而餐廳則說早已出餐，且包裝都會套上防水袋，但該網友卻完全沒發現防水袋，離譜情形讓他氣炸。

該名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，她日前颱風天傍晚5點多用外送點了金額約900多元的牛排餐，整整等了2個多小時才送達，且外送員抵達時他請對方搭電梯上樓，之後卻直接收到「餐點已送達」通知，他隨即下樓查看，竟發現整份餐點放置在地上，包裝紙袋全濕掉、食物容器凹陷破損、牛排醬灑出一半，甚至有整盒牛排醬掉到食物裡。

外送員將整份牛排餐點「放在地上」，且網友收到時發現包裝紙盒有多處破損凹陷、紙袋全濕掉，外送員還在電話中要他直接向客服反應。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該名網友說，他當下發現情況即致電外送員，對方稱已經等了超過10分鐘，還說有問題直接找客服即掛掉電話；他後來致電店家訊問，店家表示早在6點多就已出餐，且餐點外包裝都會套上「防水袋」，但原PO收到實體時卻沒看見，讓他相當不能接受，而店家也立即回應願意重新出餐點補償。

其他網友留言說，「送餐送成這樣太過份了」、「好扯哦，包裝好好的變這樣，是被偷吃了嗎」、「這要是我真的會氣瘋欸，而且不敢吃，想到她可能用手翻過吃過就害怕」、「直接給負評，以後等拿到東西再給評價會更好」；也有網友建議改用現金付款，就能保證能看到外送員與當下查看餐點。