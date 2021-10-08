新北市公共自行車系統換新契約，引進YouBike2.0系統，20日起陸續啟用，市議員何博文今在議會質詢表示YouBike1.0使用的好好的，為何要提升至2.0？痛批市府汰換得利的只有廠商，對此，新北市交通局長鍾鳴時回應，這是時代的進步，設站技術也會調整，1.0會採分批汰換，壽命到齊後才會換2.0系統。

何博文指出，新北YouBike1.0有652站，車輛有2萬674台，平均每站設站成本150萬元，市府花費近10億元設站，市府從2015年開始設站迄今，每年還花3億元補助自行車回饋，前後預算花了快28億元，但僅用了6年時間就退場，甚至沒跟廠商收取任何權利金。

何博文質疑，新北升級到Youbike2.0的意義為何？難道只是配合北市更換嗎？民眾Youbike1.0明明就使用得好好的，卻為了配合北市更換，導致系統無法銜接，就算以每台1000元計價變賣，也只能賣得2067萬元，連升級的成本都不夠，痛批政策荒謬拿人民公帑開玩笑，交通局不要花了冤枉錢又造成民眾不滿。

鍾鳴時解釋，Youbike1.0 每台壽命7年，當廢車賣1台不到30元，當時就預定分批汰除，現在超過年限的Youbike1.0有1千多台，現在有2萬1千台車輛提供服務，另現在Youbike1.0站旁邊也設有2.0的柱，方便民眾借還車。