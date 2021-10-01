台中81歲林姓阿公日前中午騎機車到離家不遠的賣場逛逛，準備返家時卻怎樣都找不到停放在賣場門口的愛車，他頂著大太陽找了半小時仍是一無所獲，只好找警方報案，台中市警察局第三分局勤工派出所兩名員警便陪同阿公擴大搜尋範圍，前往賣場周邊的其他停車處再找一遍，果然才沒多久，就在賣場側門發現阿公的「老朋友」，讓阿公相當感謝。

台中市政府警察局第三分局勤工派出所巡佐姚智中、警員林家羽於日前10時至12時擔服巡邏勤務時，獲報轄內大型賣場有民眾找不到機車，員警到場協助時，81歲的林姓阿公表示，自己的機車雖然已經是近20年的老車，但是他平常不可或缺的代步工具，這些年來陪著他東奔西跑，更像是「老朋友」一樣，已經很有感情，阿公也擔心自己的機車被有心人士騎去從事不法，才會急得趕快向警方報案。

因該賣場周邊過去亦經常發生民眾記錯停車位的情況，加上阿公年事已高，機車鑰匙也還在身上，員警依經驗判斷，其記錯停放位置的可能性較大，便陪同阿公擴大搜尋範圍，前往賣場周邊的其他停車處再找一遍，果然才沒多久，就在賣場側門發現阿公的「老朋友」。

林姓阿公也不好意思的表示，自己久久才來一次大賣場，這次也發現賣場似乎有重新整修過，長得跟記憶中不太一樣，才會一時混淆出入口，很感謝員警用心幫他找回車子。

警方提醒，有時記憶並不可靠，民眾停放車輛，可能因停放時間較長，或因停放車輛多、對該處不熟悉、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境。警方建議，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。