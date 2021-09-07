新北市某幼兒園群聚擴大，新北市府已全力備戰、視同Delta病毒來因應。疫情指揮中心指揮官陳時中昨也預言「個案會更多」，狀況讓人憂心。對此，台北市副市長黃珊珊今(7日)在臉書說，Delta病毒蠢蠢欲動，國內還有不明感染源的幼兒園群聚案，「這2周是疫情傳播的關鍵，中秋節真的不能太放鬆了」。

黃珊珊指出，新北幼兒園確診者暴增，其中也有台北市的小朋友八月份曾在該幼兒園就讀，九月一日才回到台北市的公立幼兒園就讀，所以今天台北市有三所幼兒園預防性停課，在該園就讀的小朋友已經被新北市匡列居家隔離，如果採檢結果確診為陽性，我們也已經準備好立即啟動疫調與匡列隔離。

黃珊珊說，昨天下午到今天，雙北各局處都密切聯繫，掌握最新資訊並立即採取相關措施，Delta蠢蠢欲動，國內還有不明感染源的幼兒園群聚案，幾百人的預防性停課，上百人居家隔離，疫情十分嚴峻，真的不能掉以輕心，這2周是疫情傳播的關鍵，中秋節真的不能太放鬆了。