板橋幼兒園群聚再添1例確診 侯友宜最新說明

國內今（13）日新增2例本土確診，其中新北幼兒園群聚再添一例，為幼童媽媽的男同事的妻子，目前累積30人確診，中央流行疫情指揮中心也公布確診裝修工人新足跡，這兩件事的發展讓前台大醫院感染科醫師林氏璧直言，有信心可以把這波Delta即時匡住！

林氏璧今在臉書發文，點出幼兒園群聚2個觀察指標，一是幼兒園群聚發生已滿一週，PCR一採多數為陰性，沒看到案例指數型上升，讓人稍為安心一些。再來，裝修工人的接觸史，證明有進入板橋某社區大樓，只要病毒確認為同一序列，「更有信心我們還是可以把這波Delta即時匡住」。

幼兒園群聚案雖是感染Delta，但7天內沒有大規模爆發擴散，是防疫的好消息。但林氏璧坦言，當然不是要大家掉以輕心，再觀察一週左右情勢會更明朗。另外裝修工人未能完整回憶足跡，險些讓疫調出現斷點，也讓林氏璧呼籲，要保持掃實聯制QRcode的好習慣。

新北幼兒園及社區確診個案關聯圖，13日新增案16199。（指揮中心提供）

新北幼兒園及社區確診個案接觸者採檢隔離情形。（指揮中心提供）

新北幼兒園群聚今增1例確診，為案16199為50多歲女性，是昨日確診的案16197桃園大溪50多歲男性的妻子，其感染源為幼童媽媽案16152，已匡列案16199接觸者23人，均列集中檢疫，餘匡列中。

原本感染源不明的台北市裝修工人（案16168），經電子足跡比對後，確認除了8月初及9月8日有前往板橋某社區，8月底也有進出社區大樓的活動史。指揮中心指出，裝修工夫妻兩人Delta定序，將比對幼兒園群聚確診者，最快明天就能確定是否為同一感染源。

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