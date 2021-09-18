中秋連假防疫不鬆懈，經發局加強傳統市場及商圈稽查宣導。（台中市政府提供）

因應中秋連假購買人潮群聚，中市府經發局要求全市57處公民有市場、23處商圈、43處夜市加強各項防疫工作，連假首日啟動稽查機制，由經發局副局長李逸安等人帶隊至建國、南屯、逢甲及一中商圈等場域，加強稽查及宣導，查核民眾口罩佩戴情形，提醒民眾落實實聯制及保持社交距離。

經發局表示，國內疫情警戒二級，Delta病毒株威脅未減，市民外出仍不能掉以輕心，防疫工作還是要做足。考量中秋連假期間，傳統市場、商圈、夜市可能會出現密集的消費人潮，易造成民眾群聚提高染疫的風險，宣導工作重點鎖定在大型市場、外攤區、商圈、夜市，提醒攤商及民眾務必做好防疫措施。

李逸安指出，為避免外出群聚，鼓勵民眾多使用外帶、外送服務，台中市各公有零售市場有許多攤商提供短程外送服務，可將市場生鮮食材配送到家，外送攤商相關資訊；民眾可搜尋所在行政區市場，瞭解可就近配送的攤商。

李逸安說，民眾如果不想親自下廚，經發局也整合超過200家飯店、餐廳料理名單，民眾可透過經發局官網選擇各料理美食餐廳業者推出的美食套餐，方案琳瑯滿目，一鍵即可搜尋各類便當美食及優惠，作伙來「挺餐飲、顧經濟！」

經發局強調，近期仍應減少不必要的出門，多多利用外送服務，如要出門採買，建議避開人潮擁擠時段，盡可能一次買足、買好就走，降低群聚風險，並落實全程佩戴口罩、體溫量測、手部消毒及實聯制等各項防疫措施，共同防堵疫情，安心守護你我的健康。