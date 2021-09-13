紐西蘭周一在報告單日新增確診數增加後，其總理阿爾登（Jacinda Ardern）宣布該國最大城市奧克蘭的封鎖措施將持續延長，以遏阻Delta新冠變種病毒的擴散。

紐西蘭周一公布Delta變種病毒單日感染病例增加33起，較周六（新增23例）和周日（新增20例）增加，且全數都出現在即使已封城數周仍無法控制住Delta病毒傳播的奧克蘭市。

周一公布的新增感染病例，使紐西蘭這一波由Delta變種病毒引爆的新疫情累計確診數達到955人，且大多數都是在奧克蘭。

從澳洲輸入的Delta變種病毒導致新冠疫情捲土重來，使紐西蘭維持數個月之久的零確診破功，並迫使阿爾登在8月17日迅速下令全國封鎖。

紐西蘭政府上周宣布除了奧克蘭以外，其他地方解除封鎖。奧克蘭市的學校、辦公室和公共場所仍將全面關閉，其170萬居民也必須居家防疫。

阿爾登周一宣布奧克蘭嚴格的4級封鎖措施將延長到9月21日午夜，並在之後降到第3級警戒。