振興五倍券官網昨日上線，22日起民眾可透過一站式官網預約紙本五倍券、數位券綁定及各部會加碼券抽籤登記。民眾黨立委蔡壁如今痛批，行政院長蘇貞昌一意孤行，硬要發振興券，各部會加碼券還要靠運氣抽籤，說穿了，各部會為了消化預算，政府做莊全民搶錢的飢餓行銷。

蔡壁如指出，先前民進黨政府說不發現金，是因為要針對困產業「精準振興」，現在各部會加碼券出爐，也不是依照受困產業而分，毫無標準可言。說穿了就是各部會為了把紓困預算剩下的1600億用完、為了消化預算，各自提出部會版本，再交由行政院統一發布，設計出五花八門的各種券。

蔡壁如質疑，各部會加碼券居然還要抽籤，能不能抽到要靠運氣，把振興券當成威力彩在發，行政院大概忘了自己是政府，責任是照顧全國老百姓的吃穿，現在很多行業還不能開門（桌遊業、KTV、網咖等），很多行業已經撐不下去倒閉，政府還在玩天天抽、周周送的煙火式自嗨把戲，對受困產業及民眾情何以堪。

受到疫情衝擊，，7月失業率4.5％創10年同期新高，全台民眾已經餓四個月了！行政院別忘了，不管發的是什麼券都是民眾的納稅錢，拿全國民眾的錢來辦抽獎遊戲，這種勞民傷財、事倍功半的撒錢方式，蘇貞昌真的在乎民間疾苦嗎？真的夠接地氣嗎？晚上真的睡得著嗎？

蔡壁如以韓國排富發現金為例，去年韓國發6000至1萬元現金，今年8月底又宣布將再發每人6000元，為什麼韓國可以台灣不行，既然都要撒錢為什麼不選對民眾最便利的方式，再度呼籲排富發現金最實在。