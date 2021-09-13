新竹市文化局出版的《東山弦歌半世紀：新竹中學1922-1975等5書，近日榮獲國史館台灣文獻館「110年度獎勵出版文獻書刊學術性書刊」、「推廣性書刊」獎項評比優等及佳作佳績，兩種獎項類組均有斬獲，出版成果豐碩。

市長林智堅指出，此次得獎出版書籍的內容，均是經過長時間淬煉而成的菁華成果，無論是地方史或美術史的研究，都能看到新竹市百年來深厚的文史及藝術底蘊。

此次藉由國史館台灣文獻館的獲獎肯定，將吸引更多民眾關注新竹文史，鼓勵號召更多新血投入地方研究及美術史研究，為在地文史藝術傳承扎根。

文化局表示，此次分獲佳作與優等的美術史套書，其上冊《融匯與傳承─清領到日治時期新竹美術史》，邀集主編馬孟晶及相關學者專家蕭亦芝、彭若涵及黃琪惠撰寫，並由王淑津擔任編審，闡釋新竹從清朝到日據時期美術發展的特色。

書中收錄豐富的新竹歷史建築照片，並梳理由鄭、林家族帶起的書畫收藏與創作風氣，勾勒新竹之所以在清治時期被連橫譽為「文酒之盛冠北台」的歷史脈絡；在日據時期，新竹受現代美術影響，相較於台灣其他城市，更展現傳統與新美術浪潮持續並進風貌。

下冊《竹光重現─戰後新竹美術發展》邀集主編黃義雄及相關學者專家徐婉禎、黃義雄、張晴文、張馨之參與撰寫，並由呂燕卿、廖仁義、潘國正擔任編審，書寫範圍為戰後至今的新竹市美術活動與發展，書中闡述藝術現代化的思潮如何影響新竹美術，介紹戰後新竹師專在美術人才培育的概況，且討論解嚴前後新竹地區美術活動關鍵的畫會團體，挖掘新竹市美術環境的底蘊。

學術性得獎書刊佳作《東山弦歌半世紀：新竹中學1922-1975》作者為竹中退休教師張福春，其醞釀20年盡心蒐集母校新竹中學自日籍校長大木創校至辛志平主政30年間學校教育發展的歷程點滴，濃縮菁華鑄成本書，為這所百年名校的前50年師生教學活動留下真實又珍貴的紀錄。

《新竹區域社會踏查》作者也是竹中退休教師張德南，其長期以筆為犛，辛勤為竹塹歷史耕耘，數十年深耕新竹地區文獻輯錄與註釋，個人也曾獲第5屆「傑出台灣文獻獎」殊榮。

此外，《竹塹文獻雜誌》69期獲得推廣性書刊佳作殊榮，此次主題名稱為新竹城隍藝文析賞，由張德南操刀主編，從主題規畫、邀稿作者至文章排序，均由張德南親自帶領執行，期盼未來城隍文化能夠更受矚目，讓藝術文化與宗教文化同時傳承且發揚光大，獲得永續性的文化保存。

文化局指出，得獎書籍設定讀者為一般民眾，每本書皆兼具研究基礎與可讀性的地方文史及美術史，有興趣的民眾可透過國立台灣圖書館等公立圖書館系統借閱，也可洽博客來網路書店、五南文化廣場實體書店購買。