中市資收分級認證開跑，環報局強調將於10：30受理截止。（台中市政府提供）

台中市政府環境保護局推動「資源回收分級管理認證」邁入第7年，至今累計901個單位參與認證，今年為持續輔導社區、學校、機關、團體及事業落實資源回收工作，即日起至10月30日止可提送申請資料至環保局審查，若獲得「回收讚A＋級」認證，將榮獲獎牌及獎金1.2萬元。

環保局長陳宏益說，台中持續推動「資源回收分級管理」認證，除表揚優良的資收環保單位，更讓市民朋友落實及認同資源回收工作，保持社區回收室乾淨。申請單位通過認證初審後，經現勘、複評，資源回收分類達6類以上，且設有保麗龍、塑膠袋及廢照明光源等項目，可獲「回收讚A級」認證；若同時兼具3項以上創新環保作為，即可獲「回收讚A＋級」認證，市府將頒發獎牌，社區獲獎可另頒發獎金1.2萬元。

陳宏益指出，配合行政院環保署「社區、公寓大廈資源回收示範計畫」，108、109年共4個「回收讚A＋級」社區獲選為「台中市優良示範社區」，並提供其他縣市觀摩學習，包括「大誠雲杉社區」辦理廢棄資收物再利用DIY教學、「熊都國美館社區」設置二手物區交流分享、「賽茵斯林園社區」結合築巢安居計畫關懷弱勢及「惠宇觀市政社區」住戶自主分類檢查及結合築巢安居計畫。

陳宏益表示，109年度榮獲回收讚A＋級認證的「惠宇觀市政社區」，今年更與環保局合作推動築巢安居計畫，自8月起開放資收個體戶進駐社區整理資源回收物，在疫情期間讓個體戶擁有穩定的收入來源外，也能減少社區廢棄物處理費用，一起讓環境更美好。