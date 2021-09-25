中央流行疫情指揮中心今(25)日公布，國內今天無確診及死亡案例。目前高端疫苗仍有國際認證的疑慮，新北市副市長劉和然表示，當初國產疫苗有爭議時，新北市都不會反對國家發展疫苗，但如今要跟國際接軌，各國紛紛表示入境時需注射國際認證的疫苗，因此中央應該趕快協助高端完成國際認證。

直播》新北＋0是否降級籲中央評估，侯友宜最新說明。

市長侯友宜說，鴻海子公司女員工感染經實驗室判定Ct值34，確定沒有傳播力，屬家戶感染舊案，目前親密接觸的職場人士、家人都是陰性，女員工經確定陽性後，已匡列接觸者13人、居家隔離10人。下午三點侯友宜將有最新說明。

對於10月4日之後是否警戒降級?侯友宜表示，不管升級或降級都是中央權限，中央有一批專家，一定會就疫苗覆蓋率與當時疫情狀況及各種面向做好評估，他尊重中央措施。

針對新北市學生接種後線上教學情況，侯友宜說，23日線上教學學生有2萬7360人，有1227人請疫苗假，請假比例是4.3％，到課率高，雖然周末六日沒有線上教學，但校方隨時會透過教師跟家長的聯繫平台，隨時做好溝通，關心學生狀況密切聯繫。