新北市搭配五倍券推出限量31萬份的新北加倍券，但新北市議員陳儀君今在議會質詢指出，新北加倍券是設籍於新北的市民才能抽，且對數位綁定民眾來說更有相對剝奪感，對此，新北市長侯友宜回應，加倍券是使用市府災害準備金支應，希望市民能優先享用這福利。

陳儀君表示，六都其他縣市都鼓勵各縣市到其縣市消費，只有新北限定新北市民才能抽加倍券，另像是她是數位綁定，更覺得有相對剝奪感，加倍券相較其他縣市也比較沒照顧到藝文界跟運動界。

侯友宜強調，第一階段是先告訴市民加倍券的相關訊息，第二階段抽獎尚未公布，屆時歡迎全台民眾來新北消費抽大獎，獎品絕對會超乎大家想像 。

新北市議員張志豪則發現，新北加倍券11月8日才抽獎公布中獎名單，等於要讓市民不消費把五倍券先收在口袋，根本是阻撓消費；市議員林銘仁也批加倍券讓民眾看得到吃不得。

侯友宜說，新北配合振興五倍券2梯次發放，一定會盡快讓民眾能消費使用，一定會加倍送。

新北市經發局補充說明，新北加倍券主要是針對中央紙本五倍券推出的紙本加碼活動，考量中央五倍券紙本券分兩梯次發放，第二梯次發放期間為11月8日至11月21日，為使領取紙本五倍券市民皆有機會參與新北加倍券活動，於11月8日公布中獎名單後，訂定換購時間為中央五倍券紙本券第二梯次發放一定時間後開始辦理。