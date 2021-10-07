新北加倍券15日起開始登記抽獎，動用2.5億元災害預備金遭議員質疑違法，新北市長侯友宜今主持疫情記者會表示，新北加倍券跟新北1062家統一超商合作兌換加倍券，領券送中杯熱美式咖啡，15到31日網站登記抽獎，11月8日公布中獎名單，11月15日至28日可至統一超商領取。

侯友宜說明，傳染病內生物病原災害就是災害防救法內規定，生物病原帶來的災害可以災害預備金之用，相關法令經行政院主計處同意帶動振興紓困，法令沒有問題，絕對合法，法有明文規定。