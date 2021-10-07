振興五倍券即將上路，嘉裕宣布加碼，喊出「五倍變七倍」，使用紙本券全額消費，立刻多折2000元，等於就地增值4成，且針對消費5千元、1萬元以上，提供指定面額等倍折價，促銷力道前所未見。

全球服飾消費市場受疫情衝擊，出口量急速下滑，國際疫情雖逐步減緩，擁有53年歷史的經典男裝品牌Carnival嘉裕快速聚焦調整營運腳步，訂定了強化通路、品牌轉型與數位優化三大方向，與時俱進持續站穩領導地位。

嘉裕表示，即日起至2021年10月31日推出兩項五倍券的加碼優惠：一、單筆消費滿10000元，並使用振興券5000元面額，立即現折2000元；二、單筆消費達5000元以上，並使用活動指定面額振興券，可立即享有等倍折價回饋。

嘉裕2021秋冬系列與東京奧運柔道銀牌選手-楊勇緯合作，並以「＃247日晷」為題，將正裝與日常時裝元素混和，重新詮釋「One Suit Two Ways」的時裝語彙，甫上市就獲得消費者熱烈迴響。

嘉裕表示，本活動僅限使用「紙本振興券」，且須成為嘉裕正式會員，並加入嘉裕LINE官方帳號方可享此活動優惠。