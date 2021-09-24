旺旺集團生產研發群總處長曹永梅分享可持續發展等熱點話題。（主辦單位提供）

第十屆「中國食品健康七星獎」頒獎典禮。（主辦單位提供）

近日，由第一財經與藝康集團共同發起的第十屆「中國食品健康七星獎」（下簡稱「七星獎」）頒獎典禮在上海順利召開。七星獎十年來依託專業、客觀和權威的評審方法，集合行業專家、媒體及公眾等多方力量，通過嚴格篩選及全面評估，評選出對食品安全和公眾健康負責的食品企業。旺旺集團在本屆七星獎中榮獲「創新特別貢獻獎」，這已是旺旺集團第七次在該獎項中收獲該榮譽。

旺旺集團成立於1962年，經多年發展，足跡已遍布亞洲、非洲、北美洲、中南美洲、大洋洲、歐洲的61個國家和地區。其在全國各地設有31個生產基地，產品涵蓋米果、牛奶、飲料、炒貨、糖果、果凍、膨化、糕餅、米面、冷鏈等食品品類及塑料、空罐、紙箱等食品包裝材料。作為一家傳統食品製造企業，旺旺集團長期致力於產品研發以不斷滿足消費者需求，實現質量管理創新以持續踐行對產品品質的承諾。

在產品創新方面，旺旺集團擁有一支強大、具有實力的產品研發團隊，在上海、廣州、杭州、濟南分別設立一個研發中心和三個研發基地，擁有近150人的專業研發團隊。依託強大的研發能力，旺旺集團平均每年有200餘支新品問世，這些產品多以健康、低卡路里、無防腐劑、添加營養元素等理念為主進行設計，以積極響應國家「健康中國2030」規劃號召，為不同年齡層消費者提供更多、更健康、更安全的產品選擇。

在行業創新方面，旺旺集團早在2014年起，便積極推動米餅類嬰輔食品相關法規標準的修訂與完善。並於2020年在江西建立了全國首家嬰兒輔食級標準的米餅工廠，該廠擁有符合嬰輔食品生產標準的母嬰高標準潔淨車間，以及業內領先的生產技術和自動化、數字化生產線。

在質量管理創新方面，旺旺始終秉持著「完美品質」的理念，在集團內部大力開展食品安全文化宣傳，滲透至全員。並成為國內食品企業中首個採用「BRCGS標準-卓越食品安全文化評價」工具的企業，其旗下多家工廠取得了優於國外行業平均水平的成績。

在推進產品創新、管理創新的同時，旺旺集團始終重視可持續發展，多家工廠通過國際水管理聯盟AWS國際可持續水管理「黃金級」認證。在國家提出雙碳目標的戰略發展進程中，旺旺集團將全面、持續貫徹綠色低碳可持續發展理念，積極推動產業結構綠色升級，實現高質量、可持續發展。