今天（30日）下午，中國國防部舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校發布訊息，北京香山論壇專家研討會將於10月25日至26日在北京以視訊連線方式舉行。

吳謙表示，由於新冠肺炎疫情的持續影響，第十屆北京香山論壇繼續推遲舉辦。為聚焦學術交流合作，集聚各國專家學者智慧，10月25日至26日，北京香山論壇秘書處將繼續以視頻形式在京舉行專家研討會。

吳謙表示，本次研討會的主題為「堅持合作共贏，推進全球安全治理」，共設置六個分組議題，分別是：大國關係與亞太安全、多邊主義與國際體系、中小國家在國際安全中的作用、阿富汗局勢對地區安全的影響、戰略穩定：困境與出路、疫情背景下的國際安全合作。

吳謙表示，在疫情和國際形勢不斷變化的背景下，舉辦此次專家視頻研討會，旨在堅持合作共贏理念，與各方專家就國際安全熱點問題進行深入探討，聚焦合作、深入交流，為合力應對全球安全挑戰，共同維護世界和平穩定貢獻智慧和力量。