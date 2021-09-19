宜蘭縣長林姿妙（左一）今天代表接受捐贈，林姿妙盼能讓會簿受到妥善保存、讓鄉親對宜蘭開發史有更多的了解。（李忠一攝）

「神明會」是台灣傳統漢人民間信仰組織，神明會的會簿記載著運作模式、歷任爐主姓名等資料，是重要文物與學術研究史料，「礁溪鄉玉田村茅埔─湄洲天上聖母神明會」今天（19日）將119年歷史的會簿贈與宜蘭縣史館典藏，經修復的會簿未來將以數位形式重新展現。

宜蘭縣史館指出，神明會是建廟前的民間信仰組織，會簿除了記載會員名單等資料，還載有祭祀經費、捐獻、農家跟神明會借貸等資料，還兼具帳本的功能，長期以來會簿都是由歷任爐主保管。

會簿第一頁記載的年份是明治35年（1902年），因此會簿距今有119年歷史，會簿長期翻閱加上紙質脆弱，不易保存，經神明會會員向媽祖擲筊後，決定將會簿及銅鑼捐贈宜蘭縣史館典藏。

縣史館表示，會簿所記載的資料可對照日治時期的戶籍資料，可因此進窺地方望族與聚落的分布，是研究宜蘭聚落基礎資料；宜蘭地方研究工作完善，但這本會簿可補充很多礁溪地區的地方發展資料；縣史館會將會簿送到台北修復，經數位化後，除涉及個資外，縣史館會上線公開。

宜蘭縣長林姿妙今天代表接受捐贈，她說，會簿捐贈給縣史館後，使珍貴文物成為公共的文化資產，盼能讓會簿受到妥善保存，也能讓鄉親對宜蘭開發史有更多的了解。