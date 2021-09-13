港星張柏芝在上半年參加女星選秀節目《乘風破浪的姐姐》第2季，讓她再攀人氣高峰，張柏芝接陸綜、廣告、代言接到手軟，近期張柏芝則被網友直擊現身喝下午茶，她隨興穿襯衫、放下長髮，大方零偽裝坐在靠窗邊的位子，儘管網友拍的照片畫質差、畫面模糊，不過高顏值的張柏芝仍輕鬆駕馭網友鏡頭，女神41歲顏值依舊美翻。

有網友在咖啡廳捕獲野生張柏芝，照片中，張柏芝身穿藍色寬鬆上衣，放下女神光環的張柏芝大方零偽裝，坐在靠窗邊的位子，她一下把頭髮紮起來、一下又放下長髮，女神穿搭相當輕鬆、隨興。

野生張柏芝被直擊現身喝下午茶。（圖／取材自新浪娛樂）

在野生張柏芝照中，雖然畫質很差、又明顯晃到，但仍不減張柏芝的美顏，膚質白皙的她，網友的無P照完全不減張柏芝的女神風采，神情充滿了喜悅，而野生張柏芝狀態極好，一點都看不出是41歲的三寶媽咪，天生麗質讓人羨慕。

張柏芝當年以一張盛世美顏踏入演藝圈，並交出《喜劇之王》、《星願》、《最強囍事》等代表作，張柏芝事業成績亮眼，她的感情生活也頻引發討論，張柏芝與謝霆鋒有一段5年婚姻、育有一對兒子Lucas與Quintus，不過張柏芝離婚後，在檯面上始終單身的她，卻在2018年無預警生下兒子，但張柏芝對孩子生父的身分保密到家，至於「精主」是誰，張柏芝至今都不願說出真實身分。