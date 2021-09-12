空服員出身的林佩瑤因參加《超級星光大道2》闖出知名度，加上她擁有天使臉孔、魔鬼身材，也讓林佩瑤被封為「最美空姐」，人氣很夯的她，不吝嗇在網上分享生活日常，林佩瑤日前就辣曬低胸餵鹿照，深邃事業線讓網友大飽眼福，而林佩瑤事後則曬出以背入鏡的美照，自嘲：「露背照是不是會沒人理我？」不過林佩瑤實在想太多了，網友仍是一片好評。

林佩瑤日前身穿桃粉色低胸碎花洋裝，胸口深V設計，讓她解放深邃事業線和豐滿東西半球，林佩瑤好身材讓網友眼睛大吃冰淇淋，大讚林佩瑤衣服太厲害，沒有多於心思看其他動物，對此，林佩瑤則親民回應：「哈哈哈 都看都看」，有粉絲則狂讚她美胸，讓林佩瑤笑說：「搏眼球成功，威～」，還自嘲是去拍網美照的。

林佩瑤解放事業線辣照在IG吸引5千多個讚，她事後則加碼曬出以背入鏡的美照，同時，林佩瑤也不禁反問：「露奶照就一堆讚，露背照是不是會沒人理我？」不過林佩瑤實在多慮了，網友紛紛留言：「露背照一樣美」、「哈哈，正面背面都美啊」、「哪有這回事，張張都漂亮啊！！無論是風景還是妳，都超美的」、「忍不住大喊～轉過來」，讓林佩瑤開心直呼：「妳們最好了」，不過林佩瑤仍笑說：「哈哈 背面乏人問津啦」。