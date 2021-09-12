大陸女星李冰冰是演藝圈著名凍齡女神，以知性美著稱的她，48歲仍保養得宜，李冰冰氣質出眾，舉手投足都散發仙氣，而近日就有網友直擊，野生李冰冰現身北京環球影城，她俏麗穿黑色小可愛搭配卡其色長褲，穿搭輕鬆又有型，保養有術的李冰冰身材超纖細，她又瘦又美，狀態好到不科學。

照片中，李冰冰隨興地把長髮綁成高馬尾、俏麗穿黑色小可愛搭配卡其色長褲，穿搭輕鬆又有型，李冰冰零偽裝走在遊樂園，童心未泯的李冰冰開心和玩偶合影、站在櫥窗前拍照，她也大方讓民眾狂拍，而在網友拍下野生李冰冰照中，她肌膚白皙、身材纖細，李冰冰舉手投足依舊青春俏麗，完全看不出是48歲的熟女。

野生李冰冰狀態極佳。（圖／取材自微博）

李冰冰不論是坐在台階上休息、邊走邊吃冰，或是大方和粉絲拍照，李冰冰整體狀態都又瘦又美，儘管有網友表示，李冰冰是在拍陸綜，不過野生李冰冰照曝光後，不少人都紛紛驚呼她凍齡有術：「誰能想到李冰冰48歲了，這完全是少女身材」、「顏值、身材抗打」、「這那是48歲的人」。

其實，李冰冰不只擁有好身材和高顏值，精湛演技的她，還曾獲得金馬獎、百花獎影后的殊榮，李冰冰的演藝事業更進軍好萊塢，往國際拓展的她，在演藝圈的女神地位難以撼動，同時，李冰冰和周迅、章子怡、徐靜蕾、趙薇以及范冰冰還稱為「四旦雙冰」。