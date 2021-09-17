新加坡本土COVID-19案例不斷攀升之際，本週起為年長者追加第3劑疫苗。星國總理李顯龍今天也打了追加劑，並呼籲年長者收到政府邀請後前往接種，降低出現重症的機率。

為預防突破感染，新加坡日前宣布將為風險較高族群施打第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，包括60歲及以上的年長者、養老機構住戶，以及免疫功能受損者。自14日起，邀請接種第2劑已滿6個月的年長者及養老機構住戶追加一劑疫苗。

現年69歲的李顯龍今早於新加坡中央醫院接種追加劑。他先前分別於1月初及1月底接種第一劑、第二劑疫苗。

李顯龍接種完後透過臉書發文表示，新加坡確診案例急速增加，接種追加劑能加強對抗COVID-19的保護力。

他也呼籲年長者踴躍接種追加劑，「若有機會接種追加劑，請前往接種，這將降低出現重症或需要在加護病房治療的機率」。

新加坡8月中起放寬防疫措施，並採取「與病毒共存」的策略，關注重點轉為重症及收治於加護病房的人數。然而，自8月底以來，單日新增本土案例數不斷升高，從每天100多例攀升至近幾天的800多例，昨天共有910人確診，創下逾16個月以來的新高。

星國至今累計7萬4848人確診，累計59人病故。目前重症及收治加護病房的患者大多為60歲以上的長者。

人口約570萬的新加坡去年底啟動全國COVID-19疫苗接種計畫，據衛生部統計，截至15日為止，星國82%人口已完成疫苗接種，84%至少接種一劑。