新北70歲長者接種第2劑莫德納 28日開打 15:432021/09/23 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今召開疫情說明會時表示，7月16日前接種莫德納第1劑的70歲以上長者，24日至27日各公所鄰里將會系統通知，28日至下月5日陸續接種。（資料照，季志翔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今召開疫情說明會時表示，7月16日前接種莫德納第1劑的70歲以上長者，24日至27日各公所鄰里將會系統通知，28日至下月5日陸續接種。（新北市政府提供） 新北市長侯友宜今召開疫情說明會時表示，7月16日前接種莫德納第1劑的70歲以上長者，24日至27日各公所鄰里將會系統通知，28日至下月5日陸續接種，民眾可至27處大中型接種站、29區衛生所、23家醫院施打；目前高端、BNT校園、莫德納等疫苗接種都在陸續進行中，疫苗覆蓋率大家一起努力，希望讓全體保護力儘速提升。 15歲童星「樂樂媃媃」接種BNT 雙胞胎姊妹打完差別反應曝光 台中92歲阿公打完AZ第2劑 高燒不治 #莫德納 #70歲 #接種 #陸續 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 幫長輩打第二劑 饒慶鈴與地方視訊 04:102021/09/23 地方新聞 北市75歲長者施打第二劑疫苗開跑 議員轟接種點太少、沒提供輪椅 15:122021/09/23 生活 桃園開打BNT 首位接種者：很緊張 04:102021/09/23 地方新聞 英醫療專家：12至15歲未接種疫苗者幾乎都將染疫 16:002021/09/23 國際 日本第3劑疫苗擬12月開打 逾百萬醫療人員優先 12:402021/09/23 國際 高雄校園BNT開打 陳其邁到校關心接種情形 13:522021/09/23 生活 北市75歲以上不在籍長者第2劑AZ施打 2時間開放電話預約 11:122021/09/23 生活 女神漫畫家打莫德納7天後還在痛 神顏浮腫崩壞求救：早上被痛醒 10:062021/09/23 娛樂 疫苗開打6個月 覆蓋率突破5成 14:222021/09/23 生活 高雄校園BNT開打 1高中生接種後頭暈無大礙 11:302021/09/23 生活 5大疫苗將同步施打 蘇貞昌指示需謹慎「勿打錯疫苗」 12:412021/09/23 政治 生活熱門新聞 家樂福出手了！紙本五倍券換一本變10倍 限量30萬份 - 生活 相差37年母子戀！59歲婦甜嫁小鮮肉 婚紗照曝光網全看傻 - 生活 深山發現160年前地下洞窟 居民穿過暗道驚見世外桃源 - 生活 10／1降為一級？ 指揮中心鬆口：八大行業將有條件開放 - 生活 手機門號用10年以上賺到？他揭驚人真相：很多人不知道 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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