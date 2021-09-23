新北市長侯友宜今召開疫情說明會時表示，7月16日前接種莫德納第1劑的70歲以上長者，24日至27日各公所鄰里將會系統通知，28日至下月5日陸續接種。（新北市政府提供）

新北市長侯友宜今召開疫情說明會時表示，7月16日前接種莫德納第1劑的70歲以上長者，24日至27日各公所鄰里將會系統通知，28日至下月5日陸續接種，民眾可至27處大中型接種站、29區衛生所、23家醫院施打；目前高端、BNT校園、莫德納等疫苗接種都在陸續進行中，疫苗覆蓋率大家一起努力，希望讓全體保護力儘速提升。