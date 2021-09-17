2歲小男童離家找媽媽，迷失在大里區益民路二段，員警將驚慌失措的他抱回所內照顧。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

2歲小男童離家找媽媽，迷失在大里區益民路二段，男童看到媽媽，後大聲喊了一聲媽後，投入母親溫暖的懷抱中，就放心的嚎啕哭了起來。 （霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

廣播來所領小孩

台中市警局霧峰分局國光派出所處理大里區益民路二段，2歲男童迷路，警方判斷，幼童應該居住在附近，靈機一動，開著巡邏車在益民路二段沿線廣播「家中如有2歲小男孩請至派出所認領」，果然小男童父親聽到了，在短短1小時內順利讓幼兒一家團圓。

日前上午9時左右，國光派出所接獲110報案，指出一位年約2歲的男童在大里區益民路二段迷路，員警到場發現，男童一臉驚慌失措，言語表達不清，但都沒哭泣，立即將他帶回派出所，送上餅乾、茶水，由女警安撫情緒後，男童也漸漸放下心來，並第一時間通知當地的國光里長魏益川協助詢問。

員警研判該名幼童可能居住於走失地點附近，員警靈機一動至益民路二段沿線廣播「家中如有2歲小男孩不見了，請至派出所認領」，果然不一會，小男童父親聽到員警廣播後，立即打電話給正在找尋小男孩的母親，隨後男童母親騎著摩托車趕至國光派出所，飛奔至所內，男童見到媽媽後大聲喊了一聲媽後，投入母親溫暖的懷抱中，就放心的嚎啕哭了起來。

據了解，原來是王姓小男童的媽媽，因上大夜班，到了早上還沒回家，小男孩起床後，看不到媽媽，趁隙溜出家門找媽媽，以至於獨自徘徊在馬路上，幸好被好心民眾發現報案，對警方的熱心協助，家屬頻頻表示感激之意，而且於50分鐘內迅速找到家人，大讚警方效率極佳。

霧峰分局長李建興呼籲，家中年幼兒童應多予關懷及陪伴，避免因各種因素獨自跑出家門而造成無法挽回的遺憾。若發現家中幼童不慎走失，可立刻向警方報案協尋，並攜帶幼童近照及告知長相特徵及穿著，讓警方能迅速找人。